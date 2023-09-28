Sabiha Gökçen'e Avrupa Bölge birinciliği ödülü

"Bir Türk firması olarak, teknoloji ile konaklama deneyimini birleştiren, farklı ve yenilikçi bir konsepti ilk defa ülkemizde hayata geçirdik ve sivil havacılığın en prestijli ödüllerinden birini Avrupa 1.'si seçilerek Türkiye'ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmiş olduk. Önümüzdeki senelerde dünyaya açılmak ve Türk misafirperverliğini, her ülkenin kendi adına çok stratejik noktası olan havalimanlarında bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda, bütün Kepler ekibinin çabalarının bu ödülle tescillenmiş ve yurt dışında da takdir görmüş olmasından mutluyuz"