Sabotaj ihtimali çok yüksek

Baltık Denizi’nde Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan sızıntı krizi derinleşiyor. Sabotaj iddiaları ayyuka çıkarken Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, boru hatları ve sızıntılarla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Boru hatlarının çok sağlam inşa edildiğini vurgulayan Yardım, “Doğa olayları ile zarar görmesi çok zordur. Onun için sabotaj olma ihtimali çok yüksek” dedi. Yardım’ın açıklamalarından satır başları:

Gökhan Yardım

BORULAR 100 METRE DERİNDE

Karadeniz’deki borular yaklaşık 2 bin 100 metre derinlikte. Ama Kuzey Akım’da sızıntının olduğu bölgelerde 80 ila 100 metre derinliğinde. Doğalgaz boru hatlarının içinde metan gazı vardır. Bu metan havadan hafif olduğu için borular yüzeye çıkar. Bu yaşanmasın, dibe çöksün diye çok kalın borular kullanılır ve boruların üzeri de özel bir çimento ile kaplanır. Bu borular karadaki gibi toprağa gömülmezler. Deniz dibinde zeminin üzerine döşenirler.

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AFET ZARAR VERMEZ

Şiddetli olanlar hariç depremlerde bile zarar görmezler. Yani dışardan insan eliyle müdahale, yani öyle kolay kolay dışardan bir şey olmadan bunlara bir şey olmaz. Çok şiddetli olmadığı sürece depremlerde bile bir şey olmaz. Yani sabotaj olma ihtimali çok yüksek.

TAMİRİ NASIL YAPILIR?

Tamiri uzun ve meşakkatli olur. Zarar gören yerler bölgesel olarak tamir edilir. İki türlü olabilir. Ya bu borular deniz üstüne çıkarılıp özel gemilerde tamir edilir ancak bu çok zordur. Çünkü bu 100 metre derinlikte; boru kırılmadan kaldırmanız lazım. Ya da bizim de Sakarya Sahası’nda kullandığımız ‘Kaşif’ gibi robotlarla yapılır.

BU YIL GAZ AKMAZ

Kuzey Akım’dan gelen sızıntı bilgileri ciddi sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bunun tamiri bir yılı bulabilir. Rusya ile Avrupa anlaşsa bile gaz gönderilemez. Deniz suyu kaçması durumunda hattın tamamen kullanılamaz hale geleceği iddiaları yersiz. Bunun temizliği basınçla yapılır.

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ÇEVRE ETKİLENİR Mİ?

Sızıntının çevresel etkileri olur. Öncelikle denizin altında bu bir soğuma yapar, hidrat oluşturur ve ekolojik yaşamı etkiler. Ancak asıl olay sudan ziyade atmosferde olur. Sızıntıdan dolayı metan gazı açığa çıkar. Metan, karbondioksitten dört kat daha fazla ısınmaya sebep olur. Bu atmosferi etkiler ama metan, karbondioksit kadar uzun süre atmosferde kalmaz, çabuk parçalanır.

DÜNYA BM Güvenlik Konseyi Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için toplanacak