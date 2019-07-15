Gündem Sağına soluna bakarak çözdük
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sağına soluna bakarak çözdük

15 Temmuz'da bozguna uğratılan FETÖ'den geriye bağımsız ve gururlu milletin yanı sıra sokaklara terk edilmiş tanklar kaldı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Mehmet Köse
Mehmet Köse

Aldıkları talimatla E5 üzerindeki 3 tankı çekmeye giden Anadolu Yakası Birinci Bölge Baş Şoförü Erol Varol ve şoför Mehmet Köse, polis kontrolündeki tankların anahtarlarını alıp işe koyuldu.

O gece Altunizade ve Uzunçayır'da bulunan araçların nasıl kaldırıldığını anlatan Köse, “Gittik baktık gönderilen vinç 15-20 tonluk. Tank ise tahminimce 50-60 tondu. Bunu kaldıramayacağını söyledik. Biz de, ne yapabiliriz diye düşündük. 'İçine girip kullanayım' dedim” diye konuştu.

Köse tankı nasıl sürdüğünü de şöyle anlattı: “Anahtarlar yoktu, anahtar istedik. Girdik bir şekilde içine. Açtık kontağı. Sağına, soluna bakarak sistemi çözdük.”

ARKADAŞLAR İÇİN VİDEO ÇEKTİ

“Otomatik vites olduğunu çözdüm. Öyle kullanmaya başlayarak tankı aldık İETT garajına teslim ettik.” Sosyal medyada gündem olan tank kullanma videosunu anlatan Köse, “Arkadaşlarıma kanıt olsun diye video çektim. Tank kullanabildiğimi arkadaşlara göstermek için” dedi.

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