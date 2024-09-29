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Muğla
Sahil Güvenlik göz açtırmıyor: Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik göz açtırmıyor: Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı

23:5229/09/2024, Pazar
AA
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Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 100 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, farklı zamanlarda durdurdukları yelkenli tekne ve lastik botta aralarında çocukların da olduğu 100 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#Bodrum
#düzensiz göçmen
#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı

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