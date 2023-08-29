Sahil Güvenlik Komutanlığından düzensiz göçmenlerle ilgili iddialara ilişkin açıklama

"Olaya ilişkin bu gerçek bilgilerden de anlaşılacağı üzere kayıp göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Denizde yaşanan birçok geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının insan haklarına ve hukuka saygılı biçimde göstermiş olduğu hassasiyet ve insani yaklaşım tüm dünya kamuoyuna yoruma yer bırakmayacak şekilde defalarca kez kanıtlanmıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, koşullar ne olursa olsun zaman gözetmeksizin düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak üzere tehlikede olan düzensiz göçmenlerin yardımına koşmaktadır."