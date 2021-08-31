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Sahillerde 130 kişi hayata tutundu

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz hafta 130 vatandaşı daha boğulmaktan kurtardı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahillerde 130 kişi hayata tutundu
Foto:Arşiv

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, Mavi Bayraklı halk plajları başta olmak üzere görev alanları belirlenen sahillerde her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), geçtiğimiz hafta sahillerde 130 kişiye daha yardım elini uzatarak, hayata tutunmasını sağladı.

YAZ BOYUNCA 1.619 KİŞİ KURTARILDI

KOSKEM, Kocaeli sahillerinde belirlenen alanlarda her yaz cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dâhil olmak üzere sahillerde aralıksız görev yapıyor. Geçtiğimiz hafta Cebeci’de 58, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 37, Kerpe’de 6, Sarısu’da 4, Seyrek’te 2, Bağırganlı’da 12, Karamürsel’de 4 ve Bayramoğlu’nda 4 kişi olmak üzere toplam 130 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. KOSKEM’in görev bölgelerinde 13 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. Böylece KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları günden bu yana 1.619 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM 7 GÜN GÖREVDE

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmesi için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, belirlenen alanlarda haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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