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Sahillerde ibre Cumhur’da

Mart seçiminin olası sonuçlarına ilişkin sahadan AK Parti’ye ilk anketler sahillerden geldi. Antalya, Aydın, Adana gibi illerde Cumhur İttifakı’nın önde olduğu belirtildi. AK Parti kaynakları, “Birçok ilde muhalefeti, Cumhur İttifakı korkusu sardı. Vatandaş mevcut yönetimden memnun değil, gerçek belediyeciliğe yeniden kavuşmak istiyor” dedi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:30 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, temayül yoklamaları tamamlanırken, aday belirleme sürecinin ikinci aşamasındaki mini temayüller de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda muhalefette olan belediyelere ilişkin de ayrı bir önem veriliyor.


ANKETLER MUHALEFETİ TEDİRGİN ETTİ

Cumhur İttifakı’nın 30 büyükşehirde ortak aday çıkarma kararı alması, muhalefette tedirginlik oluşturdu. Özellikle Cumhur İttifakı’nın oyunun yüksek çıktığı Antalya, Aydın, Adana gibi illerde mevcut yönetimin son anketlerden dolayı sıkıntıya girdiği konuşuluyor.


VATANDAŞ GERÇEK BELEDİYECİLİK İSTİYOR

Öte yandan Parti yönetiminde istifaların yaşandığı İYİ Parti’de tabanda da çözülmelerin olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Anadolu’nun çeşitli noktalarında AK Parti’ye geçmek için talep geldiği ifade ediliyor. AK Parti kaynakları, “Birçok ilde muhalefeti Cumhur korkusu sardı. Vatandaş mevcut yönetimden memnun değil, gerçek belediyeciliğe yeniden kavuşmak istiyor” dedi.


MUHALEFET BİLE MUHALEFETTEN MEMNUN DEĞİL

Parti kaynakları, “Muhalefet anket sonuçlarını düzeltmek için büyük çaba harcıyor ama nafile. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, muhalefetin dağınık olması özellikle CHP’yi tedirgin ediyor. Birçok İYİ Partili partimize geçmek için müracaatta bulundu. Muhalefet bile muhalefetten memnun değil” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da üç ilçe MHP’ye

Cumhur İttifakı’nda belediye başkanları belirlenmeye başladı. İstanbul’da üç ilçede MHP’nin adayıyla seçimlere girilecek. İstanbul’da 1. Bölge’den Maltepe, 2. Bölge’den Beşiktaş, 3. Bölge’den Silivri’de MHP’nin adayları desteklenecek. Öte yandan AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan memnuniyet anketlerinde en yüksek oy alan isimlerden biri MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz oldu.



#siyaset
#AK Parti
#MHP
#Cumhur İttifakı
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