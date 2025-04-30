Sahiplenip villasında öldürmüş

Başkentte sahiplendiğini sokak köpeklerini Etimesgut'taki villasında öldürdüğü iddia edilen M.M.D., tutuklandı. İddiaya göre M.D.D., Karşıyaka Mezarlığı çevresinde bakımı yapılan hayvanlardan üçünü sahiplendi. Ancak M.D.D., bu bölgede faaliyet gösteren havyan severlerin, köpeklerin durumu ile ilgili sorularına tersleyerek cevap verdi. Durumdan şüphelenen hayvan severlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.M.D.’nin evinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ile peçetelere sarılı köpeklere ait kıl örnekleri ele geçirildi. M.M.D., “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.