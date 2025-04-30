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Sahiplenip villasında öldürmüş

Sahiplenip villasında öldürmüş

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Şüphelinin evine köpekleri götürdüğü, bir süre sonra da poşetlerle evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelinin evine köpekleri götürdüğü, bir süre sonra da poşetlerle evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkentte sahiplendiğini sokak köpeklerini Etimesgut'taki villasında öldürdüğü iddia edilen M.M.D., tutuklandı. İddiaya göre M.D.D., Karşıyaka Mezarlığı çevresinde bakımı yapılan hayvanlardan üçünü sahiplendi. Ancak M.D.D., bu bölgede faaliyet gösteren havyan severlerin, köpeklerin durumu ile ilgili sorularına tersleyerek cevap verdi. Durumdan şüphelenen hayvan severlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.M.D.’nin evinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ile peçetelere sarılı köpeklere ait kıl örnekleri ele geçirildi. M.M.D., “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.


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