Sahipsiz köpeklere ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Koçyiğit'in konuşmasına AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yanıt verdi. Yenişehirlioğlu, mesleğinin sanat olduğunu belirterek, "Hem bir yazar olarak hem bir aktör olarak, şimdilerde de milletvekili olarak bütün samimiyetime dayanarak söylüyorum; AK Parti halaya karşı değildir. Ben de asla halaya karşı değilim. Hatta Kürtçe müziğe, türküye karşı olmamız zaten eşyanın tabiatına aykırı. Bunlar, bizim zenginliğimiz. Türküler de halaylar da bizim zenginliğimiz. Hatta yıllarca çok dinlemişimdir; Nezih Ünen'in 'Anadolu'nın Kayıp Şarkıları' diye hazırladığı bir çalışma vardır. Orada 2 kardeşin Kürtçe söylediği 'Dengbej' vardır ki insanın tüylerini diken diken eder, muhteşemdir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var; eğer o müziğin içindeki sözlerde terör örgütü propagandası yapılıyorsa, kanunen suçlu olduğu tespit edilenler övülüyorsa, o zaman burada bir problem doğar. Bizim karşı olduğumuz husus budur. Ne Kürtçe türküler, halaylar hatta hep beraber halay çekebilirsek, ben de o halayın içerisinde yer alırsam, bizim zenginliğimizi gösterir" diye konuştu.