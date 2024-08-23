|
Gündem

Sahte ehliyetle kopyalandı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in SIM kartının, sahte ehliyet kullanılarak kopyalandığı ortaya çıktı. Telekomünikasyon şirketinin Ankara'daki bayisi, belgede sahtecilik yapan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bayinin savcılığa verdiği kamera kayıtlarındaki şüpheli aranıyor.

Erdal Kılınç
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:36 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deniz Yücel.
Deniz Yücel.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabının çalınması amacıyla yapıldığı iddia edilen sim kart kopyalanma işleminin detayları ortaya çıktı. Yücel'in 25 yıldır kullandığı cep telefonu hattı, bayiye sahte ehliyet ibraz edilerek kopyalanmış. Ankara’da faaliyet gösteren bir Turkcell bayisinde yaşandığı belirlenen olayda, bayi de sahteciliği yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

FOTOĞRAF VE ŞAHIS BENZİYORDU

Bayi yetkilisi suç duyurusunda, 19 Ağustos günü elinde ehliyet olan bir müşteri bayiye geldiğini belirterek, "Fotoğraf karşılaştırması yaptık. Fotoğraf ve şahısın benzediklerini gördük. Bize verdiği kimlik fotokopisini çekerek, tercih ettiği numarayı kendisine verdik. Ancak yapılan açıklamada bir sahtekarlık olayı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine, sahtecilik suçunu işleyen kişi hakkında şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SAVCILIKTA

Deniz Yücel adına sahte belgelerle SIM kart çıkaran kişiyle ilgili kamera kayıtları ve müracaat sırasında bayiye verilen belgeler de savcılığa teslim edildi. Polis sahte evrakla Yücel’in SIM kartının kopyasını çıkartan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Turkcell ise yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" dedi.



#CHP
#Deniz Yücel
#WhatsApp
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı! 2024 önlisans KPSS sınavı ne zaman?