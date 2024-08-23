Sahte ehliyetle kopyalandı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabının çalınması amacıyla yapıldığı iddia edilen sim kart kopyalanma işleminin detayları ortaya çıktı. Yücel'in 25 yıldır kullandığı cep telefonu hattı, bayiye sahte ehliyet ibraz edilerek kopyalanmış. Ankara’da faaliyet gösteren bir Turkcell bayisinde yaşandığı belirlenen olayda, bayi de sahteciliği yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

FOTOĞRAF VE ŞAHIS BENZİYORDU

Bayi yetkilisi suç duyurusunda, 19 Ağustos günü elinde ehliyet olan bir müşteri bayiye geldiğini belirterek, "Fotoğraf karşılaştırması yaptık. Fotoğraf ve şahısın benzediklerini gördük. Bize verdiği kimlik fotokopisini çekerek, tercih ettiği numarayı kendisine verdik. Ancak yapılan açıklamada bir sahtekarlık olayı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine, sahtecilik suçunu işleyen kişi hakkında şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SAVCILIKTA

Deniz Yücel adına sahte belgelerle SIM kart çıkaran kişiyle ilgili kamera kayıtları ve müracaat sırasında bayiye verilen belgeler de savcılığa teslim edildi. Polis sahte evrakla Yücel’in SIM kartının kopyasını çıkartan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Turkcell ise yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" dedi.







