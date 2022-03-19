Gündem Sahte emeklilik çetesi çökertildi Sıfır engelle emekli yaptılar
İSTANBUL AKTÜEL

Sahte emeklilik çetesi çökertildi: Sıfır engelle emekli yaptılar

Para karşılığında sahte engelli sağlık raporları hazırlayıp insanları emekli eden aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu çete çökertildi. Sakarya, Tokat, Düzce, Samsun ve İstanbul’daki operasyonlarda 93 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
Sahte emeklilik çetesi çökertildi: Sıfır engelle emekli yaptılar
Gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan 67 kişiden 51'i tutuklanırken, 2 kişi ev hapsi aldı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli’de malülen emeklilik için rüşvet karşılığı usülsüz olarak sağlık kurulu raporu çıkaran çete çökertildi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, hastanelerden alınan engelli raporlarına ilişkin özel bir çalışma yaptı. KOM şubede oluşturulan özel ekip, yapılan ihbarları değerlendirirken engelli raporu alan bazı kişilerin farklı şehirlerden Kocaeli’ye geldiğini tespit etti. 22 kişilik bir şebekenin izine ulaşan ekipler, sahte engelli raporlarının Kocaeli’deki 2, İstanbul’daki bir hastaneden çıkarıldığını belirledi.

20 BİNDEN BAŞLIYOR

  • Sahte engelli raporu çıkararak emekli olmak isteyenler ile doktor ve sağlık çalışanları arasında aracılık yapan 16 şebeke üyesini takip eden polis, tahlillerde ve röntgenlerde usülsüzlük yapıldığını belirledi. KOM polisleri şebekenin engelli raporu alarak emekli olmak isteyen kişilerden sağlık durumlarına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında para talep edildiğini de tespit etti.

54’Ü DE SAĞLAM ÇIKTI

Şebekenin son 3 ay içerisinde 54 kişiyi sahte engelli raporuyla emekli ettiğini belirleyen polis Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da yaptığı operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, bir tıbbi sekreter ve 1 eczacının da olduğu 22’si şebeke üyesi toplam 93 kişiyi gözaltına aldı.

Sahte engelli raporu ile emekli olanları da gözaltına alan ekipler, emekli olan kişileri farklı hastanelerde muayane ettirip yeniden heyete soktu. Emekli olanların çoğunluğunun engellilik oraranın yüzde sıfır ile 10 arasında olduğu ve malulen emekli olmaya yetecek düzeyde engelliğinin olmadığını tespit etti. Sahte raporla emekli olanların, emeklilik ikramiyeleri ve aldıkları emekli maaşlarının yüzbinlerce lirayı bulduğu öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılanlardan aralarında 1 doktor, 2 hemşire, tıbbi sekreter, eczacı, diğer şebeke üyeleri ile sahte rapor alan şüphelilerden 51’i tutuklandı.

Şeker ilacı verip heyete sokmuşlar

  • Şebekenin yöntemleri de operasyonla deşifre edildi. Buna göre ‘şeker hastalığı’ bahanesiyle sahte engelli raporu almak isteyenlere, heyete girmeden önce eczaneden alınan şeker ilaçları verilirken, psikiyatrik rahatsızlık için rapor almak isteyenlere de 3 farklı hastanenin psikiyatri kliniğinden alınan ilaçlar yazdırılıyor. Ardından da heyette kullandığı ilaçlar gerekçe göstererek psikiyatrik rahatsızlığı olduğu izlenimi verip malulen emeklilik için olumlu rapor çıkartılıyor.

Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Title
Kendilerini hakim, savcı, asker ya da polis olarak tanıtan çete üyelerinin telefon açtıkları mağdurlara, FETÖ yada başka terör örgütlerinin isimlerini vererek, çalışma yaptıklarını ve terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, sürekli talimat verdikleri ve bu şekilde vatandaşların hesaplarındaki paraları çektirerek bir yere bırakmalarını sağladıkları. Ardından da paraları alarak kayıplara karıştıkları belirlendi.
Title
Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Title
9 ilde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen bir kişi Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Evde yapılan aramaların ardından çete lideri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 2 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.
Title
Yapılan çalışmalarda çetenin sadece 9 kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, rakamın daha da artacağı öğrenildi. Çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgunu, kuyumcular ve galericiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis-asker olarak tanıtıp 9 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Vurgun yapan çete lideri kaldığı evde gözaltına alındı.


Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.