Sahte emeklilik çetesi çökertildi: Sıfır engelle emekli yaptılar

Kocaeli’de malülen emeklilik için rüşvet karşılığı usülsüz olarak sağlık kurulu raporu çıkaran çete çökertildi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, hastanelerden alınan engelli raporlarına ilişkin özel bir çalışma yaptı. KOM şubede oluşturulan özel ekip, yapılan ihbarları değerlendirirken engelli raporu alan bazı kişilerin farklı şehirlerden Kocaeli’ye geldiğini tespit etti. 22 kişilik bir şebekenin izine ulaşan ekipler, sahte engelli raporlarının Kocaeli’deki 2, İstanbul’daki bir hastaneden çıkarıldığını belirledi.

20 BİNDEN BAŞLIYOR

Sahte engelli raporu çıkararak emekli olmak isteyenler ile doktor ve sağlık çalışanları arasında aracılık yapan 16 şebeke üyesini takip eden polis, tahlillerde ve röntgenlerde usülsüzlük yapıldığını belirledi. KOM polisleri şebekenin engelli raporu alarak emekli olmak isteyen kişilerden sağlık durumlarına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında para talep edildiğini de tespit etti.

54’Ü DE SAĞLAM ÇIKTI

Şebekenin son 3 ay içerisinde 54 kişiyi sahte engelli raporuyla emekli ettiğini belirleyen polis Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da yaptığı operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, bir tıbbi sekreter ve 1 eczacının da olduğu 22’si şebeke üyesi toplam 93 kişiyi gözaltına aldı.

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Sahte engelli raporu ile emekli olanları da gözaltına alan ekipler, emekli olan kişileri farklı hastanelerde muayane ettirip yeniden heyete soktu. Emekli olanların çoğunluğunun engellilik oraranın yüzde sıfır ile 10 arasında olduğu ve malulen emekli olmaya yetecek düzeyde engelliğinin olmadığını tespit etti. Sahte raporla emekli olanların, emeklilik ikramiyeleri ve aldıkları emekli maaşlarının yüzbinlerce lirayı bulduğu öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılanlardan aralarında 1 doktor, 2 hemşire, tıbbi sekreter, eczacı, diğer şebeke üyeleri ile sahte rapor alan şüphelilerden 51’i tutuklandı.

Şeker ilacı verip heyete sokmuşlar

Şebekenin yöntemleri de operasyonla deşifre edildi. Buna göre ‘şeker hastalığı’ bahanesiyle sahte engelli raporu almak isteyenlere, heyete girmeden önce eczaneden alınan şeker ilaçları verilirken, psikiyatrik rahatsızlık için rapor almak isteyenlere de 3 farklı hastanenin psikiyatri kliniğinden alınan ilaçlar yazdırılıyor. Ardından da heyette kullandığı ilaçlar gerekçe göstererek psikiyatrik rahatsızlığı olduğu izlenimi verip malulen emeklilik için olumlu rapor çıkartılıyor.