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Sahte parayla kredi borcunu ödemiş

Ankara’da yakalanan kalpazanın yöntemi pes dedirtti. ATM’ye yatırdığı paraların yarısını gerçek, yarısını ise sahte paralarla hazırlayan E.T.O isimli şüpheli, ATM’lerden para toplayan banka görevlilerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Görevliler, bazı paraların bantla yapıştırıldığını fark eden görevliler, yakından incelediklerinde bazı paraların fotokopi olduğunu tepsit etti. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İncelemede şüphelinin yaz ayında kapüşonlu kıyafet giyerek cerrahi maske taktığı görüldü. Etrafında kamera olmayan ATM’leri seçen şüpheli, kısa bir süre sonra suçüstü yakalandı. Milim milim hesaplama sonucu 50 liranın sahtesini ATM’ye yatırabilen şahsın, bu sayede kredi borcunu ödediği ortaya çıktı.




#Sahte para
#operasyon
#Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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