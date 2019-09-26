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Sahte polisler saunadan çıktı

İstanbul’da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı. İki İranlı saklandıkları saunada gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşte İranlı sahte polislerin yakalanma anı
İşte İranlı sahte polislerin yakalanma anı

İstanbul’da, kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin pasaportlarını kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 şüpheli düzenlenen operasyonda saunada yakalandı. İstanbul’da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi.

İranlı sahte polisler

3 BİN OTOMOBİL İNCELENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 4 olaydaki şüphelilerin de aynı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakalarının yapışkanlı harflerle değiştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri değiştirilen plakaları bulabilmek için yaklaşık 3 bin otomobili inceledi. Sonunda şüphelilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Polis kiralık otomobillerin izini sürerek şüphelilerin Beyoğlu’nda kaldıkları evi tespit etti. Şüpheliler baskın sırasında aynı sokakta sauna salonuna girdi. Polis şüphelileri saunada oturma kısmının altında saklandıkları yerde gözaltına aldı.

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