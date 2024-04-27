Sahtekârlığa 112 Acil’i alet ettiler

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Fırat S. ve İlker G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken 45 dijital materyale ve 55 kutu ilaca da el konuldu. Başsavcılık koordinesinde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.





BEBEK BAŞINA 8 BİN TL ALIYORLARDI

Soruşturma kapsamında Fırat S. ve İlker G. adlı iki doktorun irtibatlı oldukları 112 Çağrı Merkezi çalışanları ile özel hastanelerin yöneticileri ile iletişime geçip yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmesi karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat elde ettikleri, her bebek için SGK Başkanlığı'nca o özel hastaneye günlük 8 Bin TL ödeme yapıldığı ve bu sebeple özel hastanelerin bebekler iyileşmiş olsa dahi SGK'nın ödeme yaptığı maksimum gün süresince hastane yoğun bakımında tutulmaya devam edildiği tespit edildi.





DOKTORLAR HASTANEDE BİLE DEĞİLMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında yoğun bakım ünitelerinde 7/24 zorunlu doktor masrafından kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görünmesi için kimliğini kiraladığı doktorların evrakta ismini gösterdiği ancak evrakta ismi olan doktorların HTS kayıtlarında hastaneden uzakta başka yerlerde sinyal kaydı verdiğini belirledi.

İncelenen HTS kayıtlarında, yoğun bakım ünitelerinde çoğunlukla hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini söylediği ve hasta yakınlarının doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları da ortaya çıktı. HTS çözümlemelerinde yasa dışı ilaç temini ve gerçeğe aykırı tedavi raporları tanzim edildiği de tespit edildi.





38 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tespitler üzerine harekete geçen ekipler, HTS incelemelerinde 300 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, hakkında ‘örgütlü nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından somut delil bulunan 41 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan baskınlarda 6 hastanede adli arama yapıldı ve aralarında doktorlar Fırat S. ile İlker G.’nin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve hastanelerde yapılan aramalarda 45 dijital materyale, muhtelif nitelikte hasta raporları ve belgelerine, 55 kutu yeni doğan hasta ilaçlarına el konuldu. Firari olan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürerken gözaltına alınmayan bazı şüphelilerin ifadelerinin alınarak dosya savcısına götürüleceği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.



