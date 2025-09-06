Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Sakar mevkiinde trafik kazası: İki yaralı

Sakar mevkiinde trafik kazası: İki yaralı

23:106/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'da bulunan Sakar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Sakar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Muğla
#Ula
#Sakar Mevkii
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen