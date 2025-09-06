Sakar mevkiinde trafik kazası: İki yaralı

Kaza, saat 18.45 sıralarında Sakar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.