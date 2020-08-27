Sakarya haberleri: Geyve'de silahlı kavga Sakarya'da meydana gelen silahlı kavga hastanede son buldu: Ölü ve yaralı var Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Çeltikler Mahallesi'nde dede ve torun olan Sabahattin D. ile Şahin D.'nin, husumetleri olan Dağcan E. ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Dağcan E. evinin önüne gelen gruba ateş açtı ve olay silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabanca ve tüfek kullanması üzerine kavga hastanede son buldu.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 18:16 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 18:37 AA