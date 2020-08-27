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Sakarya haberleri: Geyve'de silahlı kavga

Sakarya'da meydana gelen silahlı kavga hastanede son buldu: Ölü ve yaralı var

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Çeltikler Mahallesi'nde dede ve torun olan Sabahattin D. ile Şahin D.'nin, husumetleri olan Dağcan E. ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Dağcan E. evinin önüne gelen gruba ateş açtı ve olay silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabanca ve tüfek kullanması üzerine kavga hastanede son buldu.

Haber Merkezi AA
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çeltikler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Sabahattin D. (77) ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında tartışma çıktı.

  • Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Dağcan E'nin, ikametinin önüne gelen gruba tabancayla ateş açmasısonucu Sabahattin D. yaralandı. Şahin D.'nin tüfekle ateş etmesi üzerine ise Dağcan E, kafa ve göğüs bölgesinden yaralandı.

Bir kişi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

İhbar üzerinebölgeye sağlık, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Sağlık personelince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabahattin D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

  • Olay yerinden kaçan Şahin D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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