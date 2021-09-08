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SAKARYA

Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı ekipleri alarma geçirdi: İhbar asılsız çıktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir vatandaş tarafından yapılan 'uçak düştü' ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Ancak bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. İhbarın asılsız olduğu değerlendirilerek, çalışmalar sonlandırıldı.

Haber Merkezi DHA İHA
Sakarya son dakika haberleri... Sakaryada uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
İlçede büyük panik yaşandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, drone ile arama çalışması başlattı.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖRDÜ

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı.

Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

Olayı duyarak bölgeye gelen Emirhan Çiçek isimli vatandaş, “Kahvede oturuyorduk telefon ettiler bize yukarıda Gökgöz Mahallesi mevkiinde eğitim uçağı düştü dediler” dedi.

Belediye Başkanı Övün'den açıklama

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Güven Övün, “Biraz önce bir ihbar geldi Gökgöz Mahallesinde bir eğitim uçağının düştüğü ile ilgili. Onun üzerine ben Jandarma Komutanımızı aradım ve ona da aynı ihbar gelmiş. Hemen acilen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesini de çağırdık drone ile araştırma yapacağız. İnşallah asılsız ihbardır diyoruz. Pamukova’da eğitim uçaklarına hizmet veren bir havaalanı var İstanbul Havacılık Okuluna ait. Biz onlarla da görüşme yaptık ve uçağın onlara ait olmadığı anlaşıldı. Onların uçakları tammış yani” diye konuştu.


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