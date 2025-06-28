Sakarya’da başladı Bilecik’e sıçradı: Altı şehirde orman yangını

Yazla birlikte aşırı sıcaklıkların etkisiyle Bursa, Sakarya, Antalya, Tekirdağ, İzmir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları çıktı. 40 dereceyi gören Bursa’da yerleşim yerlerine sıçrayan alevler nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Sakarya Taraklı’da başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle Bilecik’e ulaştı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ülkenin pek çok yerinde orman yangınları çıkmaya devam ediyor. Bursa, Sakarya, Antalya, Tekirdağ, İzmir ve Kahramanmaraş’ta alevler adeta gökyüzünü kapladı.
GÖZYAŞLARIYLA EVLERİNİ TERK ETTİLER
Termometrenin 40 dereceyi gösterdiği Bursa'nın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana ve İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere de sıçradı. Yangına 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personelle müdahale etti. Mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bursa Yenişehir'deki orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle akşam saatlerinde kısmen kontrol altına aldı.
SAKARYA’DA BAŞLADI BİLECİK’E SIÇRADI
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle Bilecik Gölpazarı ilçesine ulaştı. 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevleri söndürmek için ekipler adeta seferber oldu. Yangında Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi ve Çamlık Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Akşam saatleri itibariyle 300 kişi güvenli noktalara tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları gece de devam etti.
ANTALYA'DA 7 NOKTADA
Antalya'nın Aksu, Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerindeki 7 noktada çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aksu ilçesinde 1 hektar alan ile tarladaki zeytin, incir ve nar ağaçları zarar görürken, Serik'te 2 dekar alan, yandı. Kumluca'da 5 dekar alan kül oldu. Alanya'da ise, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.
ALEVLER YÜKSELDİ
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde de orman yangın çıktı. Her iki ilçedeki yangına da çok sayıda personel, arazöz, su tankı ve yangın söndürme helikopteri destek verdi.
3 GÜNDE 3. YANGIN
İzmir’in Aliağa ve Bornova ilçelerinde de yangın çıktı. Bornova’da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Aliağa’daki yangın ise kontrol altına alındı. İlçede 3 günde çıkan üçüncü orman yangını oldu.
22 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Tekirdağ Şarköy Kızılcaterzi Mahallesi’ndeki yangın ekiplerin mücadelesiyle kontrol altına alınırken 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangına dirençli köyler kurulmalı
- İklim değişikliğinin yangın riskini artırdığına dikkat çeken Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, gerekli önlemlerle bu felaketlerin önlenebileceğini söyleyerek, "Mücadele yöntemlerimizi güncellememiz şart” dedi. Özkara, riskli bölgelerde orman altı temizliği yapılması, tarım ve orman arasındaki geçiş alanlarının yangın bariyeri olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. 'Yangına Dayanıklı Köyler' projesine de değinen Özkara, şu bilgileri paylaştı: “Köylerde yaşayanların yangın anında nasıl hareket edeceği, kimlerin hangi görevi üstleneceği önceden belirlenmeli. Yaşlılar, çocuklar ve hayvanlar için güvenli tahliye alanları planlanıp uygulanmalıdır. Projede öncelikle köyün krokisi çıkarılır, orman yapısı ve yerleşim alanları analiz edilir. Evlerin yapım malzemeleri incelenir. Amaç, kırsal alanlarda yangına dirençli dönüşümler yapmak ve riskleri azaltmaktır.”