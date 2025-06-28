Sakarya’da başladı Bilecik’e sıçradı: Altı şehirde orman yangını

İklim değişikliğinin yangın riskini artırdığına dikkat çeken Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, gerekli önlemlerle bu felaketlerin önlenebileceğini söyleyerek, "Mücadele yöntemlerimizi güncellememiz şart” dedi. Özkara, riskli bölgelerde orman altı temizliği yapılması, tarım ve orman arasındaki geçiş alanlarının yangın bariyeri olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. 'Yangına Dayanıklı Köyler' projesine de değinen Özkara, şu bilgileri paylaştı: “Köylerde yaşayanların yangın anında nasıl hareket edeceği, kimlerin hangi görevi üstleneceği önceden belirlenmeli. Yaşlılar, çocuklar ve hayvanlar için güvenli tahliye alanları planlanıp uygulanmalıdır. Projede öncelikle köyün krokisi çıkarılır, orman yapısı ve yerleşim alanları analiz edilir. Evlerin yapım malzemeleri incelenir. Amaç, kırsal alanlarda yangına dirençli dönüşümler yapmak ve riskleri azaltmaktır.”