Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde belirlenen adrese iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Irak uyruklu bakkal işletmecisi A.K.M.M, gündelik işçi H.A.M.M. ve hayvan besiciliği yapan M.O.N'nin yanı sıra, A.A.T, A.M.M, B.H.H, B.S.A., "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bazı dijital materyaller ile 138 bin dolar ve 50 bin 210 lira ele geçirildi.

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Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.