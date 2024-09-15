Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: Dört saniye beyaz bir ışık yandı

"Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık"