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Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: Dört saniye beyaz bir ışık yandı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi yaralanırken yaralılardan altısının durumu ağır. Fabrikada yaşanan patlamadan yaralı olarak kurtulan bir işçi yaşadıklarını anlattı. “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu” diyen işçi Zafer Emanet, “4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı çevirdiğimde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu” ifadelerini kullandı.

18:16 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 18:33 - 15/09/2024 Pazar
IHA
Sakarya'daki fabrika patlamasında yaralanan işçi Zafer Emanet korku dolu anları anlattı.
Sakarya'daki fabrika patlamasında yaralanan işçi Zafer Emanet korku dolu anları anlattı.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sakarya Valiliği'nden son yapılan açıklamada ise 6'sı ağır 28 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi.

Fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları, hastanede ise yaralıların müdahaleleri sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2. derece yanıklar oluşan işçilerden 7'si ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, 8'i ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerin yakınları ise hastane önünde gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a fabrikada yaşananları anlatan yaralı işçi Zafer Emanet,
"Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık"
dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan Zafer Emanet'in annesi ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a sarılarak gözyaşı döktü. Başkan Alemdar, yaralı yakınlarını hastane önünde teskin etti.



#Sakarya
#Makarna
#Patlama
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