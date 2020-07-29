Sakarya’ya botanik vadi: Aromatik bitki yetişecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Haberleşme ve haber alma ihtiyacının tarihin ilk zamanlarından itibaren var olduğunu belirten Yüce, “İnsanlık, çok çeşitli haberleşme araçları ile bugüne kadar pek çok yöntem kullandı. Devletler ve bireyler, matbaanın icadı ile toplumun haber alma ihtiyacını yazılı olarak karşılamaya başladı. Radyo, televizyon ve günümüz dijital çağında ise haberleşmeye yeni bir düzen getirdi. Günümüzde habere, bilgiye ulaşmak geçmişe nazaran çok daha kolay hale geldi” dedi.

Ekrem Yüce

MEDYA HAYATIMIZIN MERKEZİNDE

Medyanın haberleşme noktasında en önemli unsur olduğunu söyleyen Yüce, “Basın çalışmaları toplumumuzun doğru habere ulaşması için büyük önem arz etmektedir. Bugün gerek basılı gerek görsel ve gerek dijital medya olmadan bir dünya hayal etmek mümkün değildir. Medyanın hayatımız tartışmasız bir yeri var. Bugün ticari bir işletme açsanız bile reklam ve duyuru için medyanın imkânlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Dünya öyle bir hale geldi ki insanlar çocuklarını bir okula ya da kursa göndermeden evvel ihtiyaç duydukları araştırmayı sosyal medyadan yapıyorlar. Hepinizin severek yaptığına inandığım bu meslek işte bu denli önemli” dedi.

ŞEHİR EKONOMİSİ ŞAHLANACAK

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kocaali ve Karasu ilçelerimizin sınırları içerisinde devasa bir botanik vadi inşa ediyoruz: Melen Botanik Vadisi. Bu vadi ile şehir ekonomimize, istihdama ve turizme ciddi katkılar sağlayacağız. Orada yetiştireceğimiz ürünler için kati alım garantili sözleşme imzaladık. Orada bir de arı ve arı ürünleri yetiştireceğiz. Arıcılığa büyük önem veriyoruz. Arıcılıkla uğraşan 54 ailemize eğitimler verdik. Teknik araç gereçlerini hediye ettik. Bal, polen, propolis, arı zehri, ana arı üretimi, oğul arı üretimi ve daha pek çok arı ürünü yetiştireceğiz. İşte bu arılar, Melen Botanik Vadisi’nde bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler tarlasından beslenecekler. Biz ne zaman Melen’e gitsek sizler oradasınız. Dikime gidiyoruz, oradasınız. Hasat için gidiyoruz, oradasınız” ifadelerini kullandı.

REKLAM

ENDÜSTRİYEL KENEVİRİN FAYDASINI GÖRDÜK

Yüce konuşmasına şöyle devam etti: “SGK Köprülü Kavşağı için incelemelerde bulunmak adına proje alanına gidiyorum. Sizler oradasınız. İncelemeleri hep birlikte yapıyoruz. SGK Köprülü Kavşağının önemini, şehrimiz için sağlayacağı kolaylığı, yatırım bedellerini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Proje alanında incelemeleri tamamlıyor, başka bir hizmet için arabama biniyorum. Telefonumu elime alır almaz sizlerin hazırladığı haberleri görüyorum. İşte doğru habercilik için siz bu kadar hızlısınız. Sizin sayenizde hep birlikte Türkiye’de yıllardır süre gelen bir algıyı yıktık arkadaşlar. İnsanlar artık endüstriyel kenevirin ne olduğunu, niçin bize bir öcü gibi gösterildiğini, neden yıllarca ekiminin yasaklandığını, endüstriyel kenevirin faydalarını artık çok iyi biliyor”