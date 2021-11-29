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ANKARA

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz

Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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