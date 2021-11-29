Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/Lw91arfp75 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2021

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