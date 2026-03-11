Saldırılarda 140 Amerikan askeri yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı" dedi. Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü kaydetti.
AMERİKALILAR KARA SALDIRISINA KARŞI
Öte yandan ABD'de Quinnipiac Üniversitesi'nce yapılan ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor. Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını, yüzde 59'u Trump'ın kongre onayı alması gerektiğini düşünüyor.