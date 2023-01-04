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Şam’a net mesajlar: Sınır güvenliği ve PKK'nın temizlenmesi

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonraki ilk üst düzey temas 28 Aralık’ta Moskova’da yaşanmıştı. Şu ana kadarki temaslarda Türkiye “sınır güvenliği” ve “bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesi” konusundaki hassasiyetini kararlı şekilde dile getirdi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Şam’a net mesajlar: Sınır güvenliği ve PKKnın temizlenmesi
​Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonraki ilk üst düzey temas 28 Aralık’ta Moskova’da yaşanmıştı. (Arşiv)

Suriye ile istihbarat ve savunma bakanları ile sağlanan diyalogda sıra dışişleri bakanları düzeyine geldi. Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonraki ilk üst düzey temas 28 Aralık’ta Moskova’da yaşanmıştı. Temasın liderler düzeyine çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, masada tarafların tutumuna ilişkin bilgilere ulaşıldı. Şu ana kadarki temaslarda Türkiye “sınır güvenliği” ve “bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesi” konusundaki hassasiyetini kararlı şekilde dile getirdi. Geçmişte düzenlenen harekatların da bu yüzden yapıldığı belirtildi. Türkiye’nin bölgedeki varlığının Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya da katkı sağladığı vurgulandı. Masaya gelmese de Türkiye, terörle ortak mücadeleye de uzak değil. Türkiye-Suriye temaslarında gündeme gelen bir diğer konu da Suriyeli göçmenlerin ülkelerine güvenli ve sorunsuz şekilde dönüşü. Rejimin de buna olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Türkiye, ülkede siyasi çözümün tüm muhalefeti kapsaması gerektiğini belirtiyor. Rejim ve muhalefet arasındaki buzların çözülmesi isteniyor.

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