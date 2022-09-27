Gündem Şamın tarihini Katara taşıdılar
İSTANBUL

Şam’ın tarihini Katar’a taşıdılar

Suriye'de Esed yönetimi altındaki Şam’da tarihi eserlerin yurt dışına satılması olayları yeni bir boyut kazandı. Başkentteki eski bir Şam evi, müzede sergilenmesi için Katar'a gönderildi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Şam’ın tarihini Katar’a taşıdılar
Katar’daki Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani Müzesi’nde sergilenen evin fotoğrafları müzenin internet sayfasında da yer alıyor.

Suriye'de Esed yönetimi altındaki Şam’da tarihi eserlerin yurt dışına satılması olayları yeni bir boyut kazandı. Başkentteki eski bir Şam evi, müzede sergilenmesi için Katar'a gönderildi. Ev, tüm zeminleri, duvarları, tavanları, mobilyaları ve eşyalarıyla birlikte yaklaşık iki yılda taşındı. Müzede sergilenmeye başlanan evin ise Suriye'nin ilk başbakanı Hakkı Bey el-Azm'e ait olduğu ortaya çıktı.

GİZLİ OLMASI İMKANSIZ

Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani Müzesi'nde sergilenen evin tanıtımı müzenin sayfasında da yer alıyor. Müzenin resmi sitesinde “Müzemiz, Şam'dan getirilen ve yeniden yaratılan geleneksel bir Suriye evini içeriyor” ibaresi bulunuyor. Evin, sökülme ve nakliye sürecinin rejimden gizli olmasının imkansız olduğuna dikkat çeken aktivistler, Katar'a casusluk yaptığı gerekçesiyle binlerce insanı katleden rejimin her zaman iki yüzlü davrandığını ifade ettiler.

ESKİ EVLER RESTORANA DÖNÜŞTÜ

Hafız Esed'in iktidara gelmesinden bu yana, aile üyelerinin ve yakınlarının tarihi eserlere el koyması, yağmalaması ve Batı ülkelerinde fahiş miktarlara satması olağan hale geldi. Suriye'de özellikle eski evlerin otel ve restorana dönüştürülmesinin artmasının ardından kaçakçılık da arttı. Orijinal parçaların sökülüp Avrupa'ya veya başka ülkelere götürüldüğü ve yerine kopyaların yerleştirildiği öğrenildi.

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