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Samsun bütçesinin yüzde 60’ı yatırıma

Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi arasında açıklanan yıllık faaliyet raporu verilerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzde 60 oranıyla bütçesinden yatırıma en fazla pay ayıran şehir oldu. Başkan Mustafa Demir, “Amacımız Samsun’u geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak” dedi.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız Samsun’u geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız Samsun’u geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlarla kentin çehresini değiştirirken bir yandan bütçe dengesi ile başarılı bir performans sergiliyor. Samsun’a kalıcı izler bırakan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında bütçesinin yüzde 47’lik kısmını, 2022 yılında ise yüzde 60’lık kısmını yatırıma ayırdı. 2023 yılının ilk 2 ayında ise bu oran yüzde 57 olarak gerçekleşti. Bu oranlar ile Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi arasında açıklanan yıllık faaliyet raporu verilerine göre 2 yıldır bütçesinden en fazla payı yatırıma ayıran Samsun Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer alırken, yapılan planlama ve çalışmalar ile kiralama yerine kendi araç parkını kuran, müteahhit yerine kendi personeli ve ürettiği malzeme ile alt yapı çalışmaları yapan bir kuruma dönüştü.

SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yatırımlarla kentte çok önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek “Projelerimizin tamamı Samsun’a iz bırakacak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözüm bulan projeler. Gerek kent merkezinde gerek kırsalda yaptığımız yatırımlarla Samsun büyük bir dönüşüm yaşıyor. Amacımız daha fazla yatırımı hayata geçirip şehri geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak” dedi.

Mustafa Demir.

BÜYÜK PROJELERE RAĞMEN BORÇ ARTMIYOR

Başkan Demir, büyük projelerin yapılmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin reel borç stokunun artmadığına dikkat çekerek “Hem geçmiş dönem borçları ödendi hem de şu anki yapılan yatırımlar finanse edildi. Artık yaptığımız işleri dışarıya müteahhitlere vermiyoruz. Hizmetlerde dışarıdan iş makinası, araç kiralamak yerine belediyemizin kendi personel ve araçlarıyla gerçekleştiriyoruz. İşlerimizi kendi imkanlarımızla yapmamız bize birçok konuda avantaj sağladı. Son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde iş makinası, kamyon ve diğer araçları bize ait oldukları için hızla bölgeye sevk edebildik. Önceden araçların büyük kısmı kiralıktı. Yolları müteahhitler yapardı şimdi hepsini kendi imkanımızla yapıyoruz” ifadelerini kulandı.

BÜTÇENİN YÜZDE 60’I YATIRIMA

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin bütçesinden yatırıma ayırdıkları paylar kıyaslandığında ilk sırada Samsun’un bulunduğunu belirten Başkan Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açıklanan yıllık faaliyet raporu verilerine göre 30 büyükşehir belediyesi arasında geçen yılda bu yıl da bütçesinden yatırıma en fazla kaynak ayıran belediyeyiz. 2022 yılında bütçemizin yüzde 60’lık kısmını yatırıma ayırdık. Bu büyük bir başarı. Bütçemiz büyüyor, gelirimiz artıyor reel borcumuz ise sabit kalıyor. Bu uzun vadede toplam borcun mali yapı üzerinde oluşturduğu baskıyı her geçen gün eriten bir fonksiyondur. 2019’da bütçemiz içinde faiz giderimiz yüzde 12’ydi şimdi ise bu oran yüzde 5’e düştü. En önemlisi de biz hep yatırım amaçlı borçlanıyoruz. Cari gider için borçlanma yapmıyoruz.”



#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#yıllık faaliyet raporu
#Mustafa Demir
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