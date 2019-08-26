Gündem Selin vurduğu Termede facianın eşiğinden dönüldü
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Samsun haber: Selin vurduğu Terme'de facianın eşiğinden dönüldü

Selin vurduğu Terme'de facianın eşiğinden dönüldü

Samsun’un Terme ilçesinde önceki gün yaşanan selin etkileri devam ediyor. İlçede yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Olayda 2 kişi yaralanırken, park halindeki hafif ticari araç da çöken oyuğa düştü.

Haber Merkezi IHA
Köprünün çökmesi sonucu bir araç oyuğa düştü.
Köprünün çökmesi sonucu bir araç oyuğa düştü.

Terme’de geçen Cuma ve Cumartesi günleri meydana gelen sel felaketinin etkileri devam ediyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı ilçe merkezindeki yeni köprünün yol bağlantı noktası insanlar üzerindeyken çöktü.

2 kişi yaralandı

  • Yaşanan çökmede köprü bağlantı noktası ile akarsuyun çevre duvarının bir kısmı da yıkıldı. Olayda yaralanan 2 vatandaş, çöken yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil oyuğa düştü

Park halindeki bir hafif ticari araç da çöken yerin içine düştü. Çukura düşen araç çıkartılarak, bölge trafiğe kapatıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef insanlarımız şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar. Afet nedeniyle köprü başında büyük bir oyuk oluştu. 2 vatandaşımızı oyuktan kurtardık. Park halinde bir araç da oyuğun içine düştü. İnşallah can kaybı yaşanmaz" dedi.

Olayı gören vatandaşlar da bir anda köprünün baş tarafında bir çökme olduğunu, 2 kişinin yaralandığını, bir aracın da oluşan oyuğa düştüğünü söyledi.

Çöken köprüyle birlikte suya düştüler
OYNAT 01:13
Çöken köprüyle birlikte suya düştüler
Samsun'un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe merkezindeki en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Terme Çayı üzerindeki köprünün bağlantı noktası, bugün aniden çöktü. Çökme sırasında bir hafif ticari araçla iki kişi ırmağa düştü. Olayda iki kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Selin vurduğu Terme'de facianın eşiğinden dönüldü
FOTOĞRAF 8
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Terme'de geçen cuma ve cumartesi günleri meydana gelen sel felaketinin etkileri devam ediyor.
Title
Yaraların sarılmaya çalışıldığı ilçe merkezindeki yeni köprünün yol bağlantı noktası insanlar üzerindeyken çöktü.
Title
Yaşanan çökmede köprü bağlantı noktası ile akarsuyun çevre duvarının bir kısmı da yıkıldı.
Title
Olayda yaralanan 2 vatandaş, çöken yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Park halindeki bir hafif ticari araç da çöken yerin içine düştü. Çukura düşen araç çıkartılarak, bölge trafiğe kapatıldı.
Title
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef insanlarımız şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar. Afet nedeniyle köprü başında büyük bir oyuk oluştu. 2 vatandaşımızı oyuktan kurtardık. Park halinde bir araç da oyuğun içine düştü. İnşallah can kaybı yaşanmaz dedi.
Title
Olayı gören vatandaşlar da bir anda köprünün baş tarafında bir çökme olduğunu, 2 kişinin yaralandığını, bir aracın da oluşan oyuğa düştüğünü söylediler.
Title
Title
Selin vurduğu Terme'de facianın eşiğinden dönüldü
Samsun'un Terme ilçesinde önceki gün yaşanan selin etkileri devam ediyor. İlçede yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Olayda 2 kişi yaralanırken, park halindeki hafif ticari araç da çöken oyuğa düştü.


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