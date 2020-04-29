Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Samsun Şehir Hastanesinin zemin etüt çalışmaları başladı
SAMSUN

Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin etüt çalışmaları başladı

Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin etüt çalışmaları başladı

Samsun’un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan şehir hastanesinin zemin etüt çalışmalarına başlandı. Hastane, ’Sağlık kenti Samsun’un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Koronavirüs ile mücadelede üst düzey çalışma göstermekteyiz. Bu salgın ile mücadelemiz devam ederken ilimizde sağlık yatırımları da devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda Cumhurbaşkanımızın gözdem dediği, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yeni nesil hastane diye tarif ettiği şehir hastanesi projelerinde, inşa süreci devam eden hastaneler dışında, ihalesi yapılan ilk şehir hastanesi ihalesi Samsun Şehir Hastanesi olacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin çalışmaları başladı.
Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin çalışmaları başladı.

İhalesi önümüzdeki günlerde yapılması planlanan şehir hastanesi 900 yatak kapasiteye sahip olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak.

Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.

İhalesi önümüzdeki günlerde yapılması planlanan şehir hastanesi 900 yatak kapasiteye sahip olacak.

"Sağlık kenti Samsun’a şehir hastanesi çok güzel yakışacak"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yapılacak olan şehir hastanesinin Samsun güçlü sağlık yapısına daha da güç katacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Koronavirüs ile mücadelede üst düzey çalışma göstermekteyiz. Bu salgın ile mücadelemiz devam ederken ilimizde sağlık yatırımları da devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda Cumhurbaşkanımızın gözdem dediği, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yeni nesil hastane diye tarif ettiği şehir hastanesi projelerinde, inşa süreci devam eden hastaneler dışında, ihalesi yapılan ilk şehir hastanesi ihalesi Samsun Şehir Hastanesi olacak. Tüm alt yapı çalışmalarını sağladık. Bu hafta bakanlık ekipleri sondaj çalışmalarını yaptılar. Çok kısa zamanda dosyası tamamlanmış olacak ve şehir hastanesi ihalemiz gerçekleştirilecek.
  • ’Sağlık kenti’ Samsun dediğimiz zaman şehir hastanesi buraya çok güzel yakışacak. Biz hem Samsun’a hem bölgeye hizmet etmekteyiz. Bölgemizdeki tüm hastalar Samsun’un güçlü sağlık yapısının farkındalar. Şehir hastanesi yapıldığında bölgeden ve uluslararası düzeyde sağlık turizmi açısından katkısını göreceğiz. Hastane tamamıyla son teknoloji ile donatılmış bir şekilde hizmet verecek."

Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin etüt çalışmaları başladı
FOTOĞRAF 6
Title
İhalesi önümüzdeki günlerde yapılması planlanan şehir hastanesi 900 yatak kapasiteye sahip olacak.
Title
Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak.
Title
Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.
Title
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yapılacak olan şehir hastanesinin Samsun güçlü sağlık yapısına daha da güç katacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Title
Koronavirüs ile mücadelede üst düzey çalışma göstermekteyiz. Bu salgın ile mücadelemiz devam ederken ilimizde sağlık yatırımları da devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda Cumhurbaşkanımızın gözdem dediği, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yeni nesil hastane diye tarif ettiği şehir hastanesi projelerinde, inşa süreci devam eden hastaneler dışında, ihalesi yapılan ilk şehir hastanesi ihalesi Samsun Şehir Hastanesi olacak. Tüm alt yapı çalışmalarını sağladık. Bu hafta bakanlık ekipleri sondaj çalışmalarını yaptılar. Çok kısa zamanda dosyası tamamlanmış olacak ve şehir hastanesi ihalemiz gerçekleştirilecek.
Title
’Sağlık kenti’ Samsun dediğimiz zaman şehir hastanesi buraya çok güzel yakışacak. Biz hem Samsun’a hem bölgeye hizmet etmekteyiz. Bölgemizdeki tüm hastalar Samsun’un güçlü sağlık yapısının farkındalar. Şehir hastanesi yapıldığında bölgeden ve uluslararası düzeyde sağlık turizmi açısından katkısını göreceğiz. Hastane tamamıyla son teknoloji ile donatılmış bir şekilde hizmet verecek.
Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin etüt çalışmaları başladı
Samsun'un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan şehir hastanesinin zemin etüt çalışmalarına başlandı. Hastane, 'Sağlık kenti Samsun'un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Koronavirüs ile mücadelede üst düzey çalışma göstermekteyiz. Bu salgın ile mücadelemiz devam ederken ilimizde sağlık yatırımları da devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda Cumhurbaşkanımızın gözdem dediği, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yeni nesil hastane diye tarif ettiği şehir hastanesi projelerinde, inşa süreci devam eden hastaneler dışında, ihalesi yapılan ilk şehir hastanesi ihalesi Samsun Şehir Hastanesi olacak" dedi.
Abone Ol Google News
Tüm kararları açıkladı

Tüm kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.

İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.
Aylık 7 bin 500 TL!

Aylık 7 bin 500 TL!

Valilik ve kaymakamlıklar çalışacak işçi arıyor.
'Zeytin fidesi' kavgası

'Zeytin fidesi' kavgası

​Eski husumet kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var.
Ben mezara<br>gittim geldim

Ben mezara
gittim geldim

61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
Biraz daha<br>dişimizi sıkacağız

Biraz daha
dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Koronavirüse<br>karşı kapılı önlem

Koronavirüse
karşı kapılı önlem

​Köylerine yabancıların girişine izin vermiyorlar.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.