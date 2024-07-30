Samsun'da akılalmaz olay: Arkadaşı kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.