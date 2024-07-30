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Samsun'da akılalmaz olay: Arkadaşı kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arkadaşından kendisini gezdirmesini isteyen ancak olumsuz cevap alan E.T, bunun üzerine tartıştığı arkadaşına ait kamyoneti kundakladı. Araçta, hasar oluştu. E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

10:05 - 30/07/2024 mardi
Güncelleme: 10:06 - 30/07/2024 mardi
DHA
Arkadaşı kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı.
Arkadaşı kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde E.T., kendisini gezdirmesini istediği ancak olumsuz cevap aldığı arkadaşı Ö.T.'nin annesine ait kamyoneti ateşe verdi. E.T. polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İçki içen E.T., arkadaşı Ö.T.'yi arayıp, kendisini gezdirmesini istedi. Ö.T. saatin geç olduğunu belirtip, arkadaşının talebini geri çevirdi. Bunun üzerine E.T., arkadaşının annesinin üzerine kayıtlı 55 AFJ 703 plakalı kamyonetinin camını kırıp, ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.


E.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#Trafik
#Samsun
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