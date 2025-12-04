Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 196 sentetik ecza, 11,50 gram esrar, 7,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 44 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
#5 gözaltı
#Atakum
#Çarşamba
#İlkadım
#Samsun
#uyuşturucu operasyonu