Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

14:124/12/2025, Perşembe
AA
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 196 sentetik ecza, 11,50 gram esrar, 7,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 44 fişek ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.




