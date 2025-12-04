Adana'da prefabrik ev taşıyan araç yolu tamamen tıkayınca trafiği kilitledi

Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi. Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, “Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda” dedi.