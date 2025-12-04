Kontrolden çıkan otomobil takla attı: İki yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 AIN 34 plakalı otomobil, önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, ağaca çarptı. Takla atan otomobil demir yığını haline dönüşürken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan 1'i Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine, diğeri ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, yaralı 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.