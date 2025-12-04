Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: İki yaralı

00:234/12/2025, Perşembe
DHA
Yaralıların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Konya'da önündeki aracı geçmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp, takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 AIN 34 plakalı otomobil, önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, ağaca çarptı. Takla atan otomobil demir yığını haline dönüşürken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan 1'i Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine, diğeri ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, yaralı 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



