Dağlık alanda kalp krizi geçirdi: Çoban hava ambulansıyla kurtarıldı

15:0129/11/2025, Cumartesi
DHA
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bulut, hava ambulansıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konya’nın Ilgın ilçesinde dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban Kadir Bulut (52), hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldıktan 10 dakika sonra anjiyo oldu.

Ilgın ilçesi Avdan Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Kadir Bulut, hayvanları otlatırken aniden başlayan şiddetli göğüs ağrısıyla yere yığıldı. Cep telefonundan aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen Bulut’un bulunduğu bölgeye, hava ambulansı gönderildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bulut, hava ambulansıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir Bulut, burada 10 dakika içerisinde anjiyo oldu. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Bulut’un, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

