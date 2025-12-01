Beş gündür kayıp olarak aranan Berk'ten acı haber geldi

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı.