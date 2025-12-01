Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Beş gündür kayıp olarak aranan Berk'ten acı haber geldi

Beş gündür kayıp olarak aranan Berk'ten acı haber geldi

17:041/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Beş gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki öğrenci ölü bulundu
Beş gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki öğrenci ölü bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Berk İvacık’ın (15) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı.

Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak. İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.




#Berk İvacık
#kayıp
#Konya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM Maaş Promosyonu Ödeme Tarihi Ne Zaman, Hangi Tarihlerde Ödenecek?