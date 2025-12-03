Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nazlı Orhan (33), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı Orhan idaresindeki motosiklet, Yazıkent yolu üzerinde ilerlediği sırada bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazlı Orhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. Genç kızın ani ölümü ise ailesini yasa boğdu.