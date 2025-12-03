Refüje çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane istikametine seyir halinde olan E.A. 09 AIL 547 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil yan yatarak durdu. Kazada araç sürücüsü E.A. ve yolcu konumundaki E.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.