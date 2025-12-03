Refüje çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Yan yatarak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane istikametine seyir halinde olan E.A. 09 AIL 547 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil yan yatarak durdu. Kazada araç sürücüsü E.A. ve yolcu konumundaki E.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.