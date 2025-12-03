Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Refüje çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Refüje çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

13:573/12/2025, mercredi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Yan yatarak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane istikametine seyir halinde olan E.A. 09 AIL 547 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil yan yatarak durdu. Kazada araç sürücüsü E.A. ve yolcu konumundaki E.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





#Aydın
#nazilli
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi' Meclis'e geliyor! Yeni yargı paketi neleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?