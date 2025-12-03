Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

Foto: DHA
Bağcılar, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik durma noktasına geldi.
