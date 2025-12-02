Edirne'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edirne’de üniversite öğrencisi T.E’nin kullandığı 17 ACB 984 plakalı motosiklet, otogar yakınlarında bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 40 metre sürüklendiği kazada, üniversiteli sürücünün vücudunda ağır yaralanmalar meydana geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Trakya Üniversitesi öğrencisi genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.