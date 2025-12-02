Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edirne'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

18:462/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne’de otogar yakınlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Trakya Üniversitesi öğrencisi T.E. ağır yaralandı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Edirne’de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Edirne’de üniversite öğrencisi T.E’nin kullandığı 17 ACB 984 plakalı motosiklet, otogar yakınlarında bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 40 metre sürüklendiği kazada, üniversiteli sürücünün vücudunda ağır yaralanmalar meydana geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Trakya Üniversitesi öğrencisi genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Edirne
#motosiklet
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı 3 Aralık 2025: İstanbul’da su seviyesi kritik eşiğin altında