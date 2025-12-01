Yeni Şafak
Kaza yerinde yaşlı adamdan geriye ayakkabıları ve taşıdığı eşyalar kaldı

Kaza yerinde yaşlı adamdan geriye ayakkabıları ve taşıdığı eşyalar kaldı

23:221/12/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat’ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde meydana geldi. Niksar istikametine seyreden Y.T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Tokat
#Kaza
#Yaya
