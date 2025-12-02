Muğla'da iki otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Kazada dereye savrulan araçtaki yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Servet K. idaresindeki 48 FT 825 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde Oğuz M. yönetimindeki 48 VM 844 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Servet K'nin kullandığı otomobil dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Dereye düşen otomobil ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.