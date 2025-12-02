Yeni Şafak
Refüjde dehşet: Otomobil ağaçların üzerine çıktı

00:232/12/2025, Salı
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bir ağacı devirip diğerinin üzerine çıkarak durabildi.

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağacı devirip diğerinin üzerine çıkarak durabilirken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunun Bursa istikametinde ilerleyen Özcan S.’nin kullandığı 42 BB 043 plakalı hatchback otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çarptığı ağacı devirdi. Savrularak refüjdeki bir başka ağacın üzerine çıkan araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Özcan S., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci kapalı olan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçtaki kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Eskişehir
#Kaza
#Ağaç
