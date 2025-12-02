Yeni Şafak
Elektrik akımına kapılan çocuk komşusu sayesinde kurtuldu

21:382/12/2025, Salı
DHA
Küçük çocuğu kurtaran komşu Ferdi Güllü
Aydın'da evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas eden Azat G., komşusu Ferdi Güllü tarafından elleri ve ayakları gömülen çukura koyularak kurtarıldı. Ferdi Güllü, Market alışverişi dönüşünde bir çocuğun titrediğini gördüm. Fiş de o anda takılıydı. 2 tane priz vardı. Prizin bir tanesini söktüm ondan sonra kenara aldım. Kürek getirdim elini ayağını toprağa gömdüm." ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas ederek akıma kapılan Azat G. (13), durumu fark eden komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Azat G., evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan Azat G., olay sırasında marketten dönen komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı. Güllü, akımdan kurtardığı Azat G.’nin ellerini ve ayaklarını kürekle kazdığı toprak çukura koydu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Azat G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Azat G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Ferdi Güllü,
“Market alışverişi dönüşünde bir çocuğun titrediğini gördüm. Fiş de o anda takılıydı. 2 tane priz vardı. Prizin bir tanesini söktüm ondan sonra kenara aldım. Kürek getirdim elini ayağını toprağa gömdüm. Ambulansı aradık. Şu an iyi hastaneye gitti”
dedi.



