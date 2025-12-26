Yeni Şafak
Samsun’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Samsun’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

15:5026/12/2025, Cuma
DHA
Samsunda jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Aralık’ta Atakum ilçesinde ‘Fuhşa teşvik, aracılık etme’ ile ‘Fuhuş için yer ve imkan sağlama’ suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 2 notebook, 5 not defteri, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 mini kamera ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




