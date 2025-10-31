Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Janbert U. idaresindeki 34 UL 179 plakalı otomobil, Ata Ş. yönetimindeki 55 AIZ 044 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ömer Yiğit E. ve Nersin H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.