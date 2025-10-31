Yeni Şafak
Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

18:2631/10/2025, Cuma
IHA
Aynı noktada sık sık kazaların yaşandığını belirten Haluk Şentürk isimli vatandaş, kavşağa sinyalizasyon lambası takılması talebinde bulundu.
Samsun Atakum’da Anadolu Bulvarı’ndaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu Ömer Yiğit E. ve Nersin H. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Janbert U. idaresindeki 34 UL 179 plakalı otomobil, Ata Ş. yönetimindeki 55 AIZ 044 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ömer Yiğit E. ve Nersin H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#Samsun
#kavşak
#kaza
