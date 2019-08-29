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SAMSUN

Lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın önünden geçen zanlı, yanında bulunan av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Kaçan saldırgan jandarmalar tarafından yakalandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. (arşiv)
Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. (arşiv)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın önünden geçen Zeynel S. (30), yanında bulunan av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

O sırada lokantanın önünde oturan Elvan Çıplak (18), Hasan (53) ve oğlu Mehmet Çalışkan (18) yaralandı.

Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

  • Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.

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