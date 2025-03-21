Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Samsun'da birçok ilçe ve okulda kar yağışı nedeniyle 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitime ara verilen okul ve ilçelerle alakalı yapılan yazılı açıklamada

Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik'te tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.