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Gündem Samsunda tablo iyiye gidiyor Vakalar 3 haftadır düşüşte
SAMSUN

Samsun’da tablo iyiye gidiyor: Vakalar 3 haftadır düşüşte

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Mart-2 Nisan tablosunda yüz binde 678,72’yle pik yapan Samsun’da vakalarda 3 haftadır düşüş yaşanıyor. Dün açıklanan 17-23 Nisan tablosunda ise vakaların yüz binde 481,9’a kadar gerilediği görülüyor.

Haber Merkezi İHA
Samsun’da tablo iyiye gidiyor: Vakalar 3 haftadır düşüşte
Samsun'da vakalar düşüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu.

RAKAMLAR GERİLEDİ

Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya, 6-12 Mart tablosunda 458,53’e, 13-19 Mart tablosunda 508,97’e, 20-26 Mart tablosunda 586,84’e ve 27 Mart-2 Nisan tablosunda 678,72’e yükselerek zirveyi gördü. Vakalar 3-9 Nisan tablosunda 645,17’ye, 10-16 Nisan tablosunda 601,14’e ve dün akşam açıklanan 17-23 Nisan tablosunda ise 481,9’a geriledi.

6 BİNLERE ULAŞTI

Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 2 bin 752’e, 20-26 Şubat’ta 3 bin 555’e, 27 Şubat-5 Mart’ta 4 bin 724’e, 6-12 Mart’ta 6 bin 218’e, 13-19 Mart’ta 6 bin 902’ye, 20-26 Mart’ta 7 bin 958’e ve 27 Mart-2 Nisan’da ise 9 bin 204’le zirveyi gördüğü tespit edildi. Düşüşün başlamasıyla vaka sayıları 3-9 Nisan’da 8 bin 749, 10-16 Nisan tablosunda 8 bin 152 ve dün açıklanan 17-23 Nisan tablosunda 6 bin 535 olarak gerçekleşti.

Samsun'da sokaklar tıklım tıklım: Tedbirlere yüzde 70’i uyuyorsa yüzde 30’u uymuyor
FOTOĞRAF 5
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Tematik dinamik tedbirler ile Ankara ve İstanbul’dan gelen özel kuvvet polislerinin de desteği ile virüsün yayılım hızının azaltılmasında az da olsa bir ivme yakalayan Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra bugün karşılaşılan manzara tedirgin etti. Salgının yayılım hızının kontrol altına alınması adına İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul’dan 209 ’hazır kuvvet polisi’ takviyesi yapılan Samsun’da, takviye polisleri yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldıktan sonra esas görev yerlerine döndüler. Hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar, cadde, sokak, parklar, mağaza önleri ve geçiş noktalarında insan kalabalığı oluşturdu. Yaşanan kalabalık görüntüleri, Samsun’un tekrar nüfusa oranla vaka sayısında birinciliğe yükselebileceğinin sinyallerini verdi.
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Sokakların kalabalık olmasından şikayet eden vatandaşlar, ’kendilerinin neden sokakta olduğu’ sorusuna ise kendilerine göre haklı bir gerekçe göstererek cevap verdiler. Vatandaşlardan Yasemin Kılıç, “Bence insanların artık birinci derecede yakınlarının korona virüsüne yakalanması olayın ciddiyetini onlara daha iyi gösterdi. Önceden pek idrak edemiyorduk ama şimdi biraz daha temkinliyiz diye düşünüyorum. Havalar ısınınca bu düşüşün çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz gezmeyi, aile ortamlarını seven insanlarız. Bunları yapmamaya dikkat edersek daha iyi olacaktır. Şimdi insanlar oruçlu olduğu için yani oruç tuttuğumuz için daha çok eve kapanıyoruz. İçimize kapanıyoruz ama bayramla beraber maalesef bu hareketlilik artar diye düşünüyorum. İnşallah sonumuz hayırlı olur“ dedi.
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Mehmet Mındız ise, “Düşüş yaşandı ama şu anda aldı başını tekrar gidiyor. Bu insanları görüyorsunuz işte tedbirini almıyorlar. Ben çekiniyorum işim olduğu için geçiyorum buralardan. Görevli polislerimizi HES kodu sorgulaması yapıyorlar. Düşüşün kalıcı olmasını hatta virüsün hepten bitip gitmesini isterim. Ama tedbirlere yüzde 70’i uyuyorsa yüzde 30’u uymuyor. Ben kendim esnafım, dükkanımda önlemimi aldım. Kalabalıklara girip çıkarken mutlaka maskemi takıyorum. İnsanlardan kaçarak ilerliyorum. İnsanların hepsinin duyarlı olması karşıdaki insanları da düşünmeleri lazım. Bakın hemen şu anda görüyorsunuz maskesinde burnu açık adamın geziyor” diye konuştu.
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Samsun'da sokaklar tıklım tıklım: Tedbirlere yüzde 70’i uyuyorsa yüzde 30’u uymuyor
Samsun'da cadde ve sokaklarda oluşan insan kalabalığı 'pes' dedirtiyor. Nüfusa oranla korona virüsü vaka sayısı en yüksek illerden biri olan Samsun, son 2 haftada yaşanan vaka sayısındaki düşüş nedeniyle liderliği ülkenin batısında yer alan bazı illere bıraktı.

En çok vaka görülen Samsun’da sokaklar tıklım tıklım
FOTOĞRAF 5
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En çok vakanın görüldüğü Samsun’da, ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’da bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık sürüyor. İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik ve Mecidiye caddelerindeki insan yoğunluğu dikkat çekti.
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Kurallara kimsenin uymadığını söyleyen İsmail Sekmen, Böyle giderse koronavirüsün biteceği yok. Vatandaşların çoğu polisi gördüğü zaman maske takıyor. Polis geçince aşağı indiriyor. Kurallara kimse uymuyor. Bence tamamen kapatılsın. Sadece Samsun değil tüm Türkiye kapatılsın. Yeter yani 1 seneyi geçti herkes bunaldı. Dün kayınbiraderim öldü cenazesine gidemedim. Korkudan buradan Çarşamba'ya gidemedim. Bu virüsü bitirsinler de nasıl yaparlarsa yapsınlar” dedi.
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Vaka sayılarındaki artışın endişe verici olduğunu belirten Korhan Ata Aşık, “Hepimiz çalışan insanlarız endişelerimiz var. Yaşam mücadelesi veriyoruz bunun için çalışmamız gerekiyor. Eminim ki hükümetimiz bu durumları göz önüne alarak gerekli önlemleri alacaktır. Bu kararlara biz de uyarak tekrardan eski güzel günlerimize döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.
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En çok vaka görülen Samsun’da sokaklar tıklım tıklım
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayı ile birlikte kentteki denetimler artırıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen sokaklardaki insan yoğunluğu devam ediyor.


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