Gündem Samsunda tanzim satış noktaları açıldı
SAMSUN

Samsun'da tanzim satış noktaları açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada sebze, meyve ve bakliyat satışına başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Çakır, "Bugün itibarıyla şehrin 7 noktasında satışa başladık. Daha sonra ihtiyaç hasıl olursa sayıyı artıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Samsun'da 7 noktada sebze, meyve ve bakliyat satışına başladı
Samsun'da 7 noktada sebze, meyve ve bakliyat satışına başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesini Samsun'da da hayata geçirdiklerini söyledi.

Sebze ve meyvenin aracısız tüketiciye erişmesi için sorumluklarını yerine getireceklerine işaret eden Çakır, tanzim satış noktalarındaki fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu belirtti.

Bu noktalarda sebze, meyve, bakliyat satışlarının yapılacağını ifade eden Çakır, "Bugün itibarıyla şehrin 7 noktasında satışa başladık. Daha sonra ihtiyaç hasıl olursa sayıyı artıracağız." dedi.

Çakır, halkın mutfak harcamalarını düşürmek istediklerine işaret ederek, "Önümüzdeki duruma göre satışı mayısa kadar devam ettireceğiz ama gerekirse uzatabiliriz. Fiyatlar piyasanın neredeyse yarısı civarında. Vatandaşlarımıza ortalama ikişer kilo satış yapacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktalarındaki fiyatlardan memnun olduklarını, uygulama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

  • Samsun'daki tanzim satış noktalarında patatesin kilogramı 2, elma 3, kuru soğan 2, patlıcan 4,5, dolmalık biber ve sivri biber 6, domates 3, salatalık 4 liradan, mercimek 2 kilogramı 9, pirinç 5 kilogramı 30 ve nohut 2 kilogramı 11 liradan satışa sunuldu.
Yeni Malatya yarı finalde

Yeni Malatya yarı finalde

​Nefes kesen penaltılar sonucunda G.Saray'ın rakibi oldular.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Permolit

Permolit
Beyaz örtüye hazırlanın

Beyaz örtüye hazırlanın

​Meteoroloji, yağışın 10 ilde etkili olacağını duyurdu.
ABD darbede ısrarcı

ABD darbede ısrarcı

​Venezuela'nın müzakere çağrılarına Washington'dan ret.
Denizdençıkanlar üzdü

Denizdençıkanlar üzdü

​Araç lastiği, halı, yatak, futbol topu..
Dünyanın gözüMavi Vatanda

Dünyanın gözüMavi Vatanda

TSK tarihinin en büyük deniz tatbikatı gerçekleştiriliyor.
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan adaylığa ilişkin itirazı reddetti.

Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul etti.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.