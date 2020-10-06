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Samsun'da tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Samsun'da raylı sistem Cumhuriyet İstasyonu Samsunkart (SAMKART) bilet alma noktasında yapılan kontrolde HES kodu 'riskli' çıkan kadın paniğe yol açtı. Daha sonra alınan bilgilere göre, vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu’nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yurda götürdü.
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yurda götürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesi raylı sistem Cumhuriyet Meydanı İstasyonu yanında bulunan SAMKART bilet alma noktasında görevlilerin HES kodu kontrolü sırasında D.P. isimli kadının HES kodu ’riskli’ çıktı.

Polisler sağlık ekiplerine haber verdi

Görevlilerin emniyet güçlerini araması sonucunda olay yerine polisler geldi. Tutanak tutan ve kadını fiziksel mesafeli şekilde bekleten polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansı kadını alarak Samsun’da pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na götürdü.

İHA

İHA

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14 gün karantinada kaldığı belirlendi

Daha sonra alınan bilgilere göre vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu’nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.

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