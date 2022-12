Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatını anlamak ve emaneti olan değerleri öğrenerek yaşatmak amacıyla düzenlenen ‘Sana Emanet’ yarışması başvuruları başladı. Yarışmaya 81 ilde tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile tüm resmi ve özel liseler ile imam hatip liselerinin hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan yarışmada; ortaokullar için ‘Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Ahlak’ isimli kitaptan; liseler için ‘Sana Emanet: Sorularla 40 Derste İnanç Esasları’ isimli kitap kapsamında sorular sorulacak. Öğrenciler yarışmaya https://sanaemanet.org adresinden 15 Ocak 2023 tarihine kadar kaydolup başvurabilecekler.

Büyük ödül 10.000 TL

Yarışmaya katılan 600 öğrenciye toplamda 681.000 TL ödül verilecek. 6 ayrı kategori olarak öğrenim durumlarına göre gruplandırılan yarışmacılardan her bir kategori için birincilere 10’ar bin TL, ikincilere 7.500’er TL, üçüncülere 5’er bin TL, dördüncüden 10’uncuya kadar 3’er bin TL, on birinci ile yirminci arası 1.500’er TL, yirmi birinci ile ellinci arası 1.000’er TL, elli birinci ile yüzüncü arası dereceye giren öğrencilere ise 500’er TL ödül verilecektir. Her kategoride birinci olan öğrencinin öğretmenine ve okul müdürüne 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 1.500 TL verilecek.

